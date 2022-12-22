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НовостиНедвижимость22 декабря 2022 8:26

Цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга достигла рекорда

Средняя стоимость достигла 121 тысячи рублей
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Несмотря на взлетевшие цены, четверть всех сделок на рынке проходит без ипотечных кредитов

Несмотря на взлетевшие цены, четверть всех сделок на рынке проходит без ипотечных кредитов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла рекордных значений – 121 тысяча рублей. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на данные системы «Объектив».

Это самый высокий показатель с начала 2022 года. В январе квадратный метр в квартире на первичном рынке стоил в среднем 100 тысяч рублей. Однако, несмотря на взлетевшие цены, четверть всех сделок на рынке проходит без ипотечных кредитов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге после 24 февраля цена на квартиры в новостройках выросли от 3 до 30%. Тогда это объясняли тем, что на первичном и вторичном рынках жилья начали снимать объекты с продажи.

Тогда в среднем квадратный метр в новостройке стоил около 120 тысяч рублей. На вторичном рынке «квадрат» обходился в 98 тысяч рублей.