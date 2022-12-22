Цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга достигла рекорда

Несмотря на взлетевшие цены, четверть всех сделок на рынке проходит без ипотечных кредитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла рекордных значений – 121 тысяча рублей. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на данные системы «Объектив».

Это самый высокий показатель с начала 2022 года. В январе квадратный метр в квартире на первичном рынке стоил в среднем 100 тысяч рублей. Однако, несмотря на взлетевшие цены, четверть всех сделок на рынке проходит без ипотечных кредитов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге после 24 февраля цена на квартиры в новостройках выросли от 3 до 30%. Тогда это объясняли тем, что на первичном и вторичном рынках жилья начали снимать объекты с продажи.

Тогда в среднем квадратный метр в новостройке стоил около 120 тысяч рублей. На вторичном рынке «квадрат» обходился в 98 тысяч рублей.