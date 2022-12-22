Команда КВН из свердловского ГУФСИН поборется за право выступить на Первом канале

Ранее уральская команда прошла отбор, приняв участие в финальной игре сезона телевизионной Первой лиги в Перми Фото: предоставлено ГУФСИН по Свердловской области

Команда КВН «#ОтбояНет», в которую входят сотрудники ГУФСИН Свердловской области, собирается покорить телеэкран. С 12 по 24 января они примут участие в 34-м Международном фестивале «КиВиН-2023». Он пройдет в Сочи.

- На фестивале команда будет бороться за участие в Высшей лиге КВН, которая выходит в эфире Первого канала, - уточняют в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области

Добавим, что ранее уральская команда прошла отбор на «КиВиН-2023», приняв участие в финальной игре сезона телевизионной Первой лиги Международного союза КВН, которая прошла в Перми. Уральская команда тогда заняла второе место. А в конкурсе «СТЭМ» им помогал актер Роман Попов, знаменитый по роли в сериале «Полицейский с Рублевки».