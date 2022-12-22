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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 8:06

Под Екатеринбургом «Газель» сбила насмерть мужчину, который вышел из машины

Пассажир легковушки получил перелом поясничного отдела
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
. Инспекторы выясняют, почему Lifan остановился на трассе. Фото: УГИБДД Свердловской области

. Инспекторы выясняют, почему Lifan остановился на трассе. Фото: УГИБДД Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Тюмень 21 декабря «Газель» сбила стоящую легковушку Lifan и выходящего из нее 42-летнего водителя. Мужчина погиб. Об этом сообщает УГИБДД Свердловской области.

- По предварительным данным, двигаясь на автомобиле Lifan водитель совершил остановку, вышел из авто, проследовал к его задней части и открыл багажник, - говорится в сообщении.

Мужчина был на дороге в темное время суток, вне населенного пункта. На его одежде не было световозвращающих элементов. За рулем «Газели» был 48-летнй мужчина. Его стаж вождения составляет 30 лет. Он ехал по дороге с односторонним движением в сторону Тюмени.

В легковушке также сидел 20-летний молодой человек. Он получил перелом поясничного отдела и сотрясение головного мозга. Парня госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Инспекторы выясняют, почему Lifan остановился на трассе.