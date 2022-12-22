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НовостиЭкономика22 декабря 2022 7:55

Городскую электричку из Екатеринбурга в Березовский запустят в 2026 году

Об этом заявил глава города-спутника уральской столицы Евгений Писцов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Екатеринбург свяжут городской электричкой с городами-спутниками

Екатеринбург свяжут городской электричкой с городами-спутниками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городскую электричку из Екатеринбурга в город-спутник Березовский запустят в 2026 году. Об этом глава Березовского Евгений Писцов рассказал ИА «Уральский меридиан».

Это решение прописано в дорожной карте, созданной советом глав агломерации и Свердловской железной дорогой. В этом документе указано, что городская электричка начнет курсировать Екатеринбурга в Сысерть в 2025 году, а в этом году она начала ходить в Верхнюю Пышму.

Что касается Березовского, то сначала городской электропоезд запустят до шахты Южной, а потом свяжут с центром города.