Городскую электричку из Екатеринбурга в Березовский запустят в 2026 году

Екатеринбург свяжут городской электричкой с городами-спутниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городскую электричку из Екатеринбурга в город-спутник Березовский запустят в 2026 году. Об этом глава Березовского Евгений Писцов рассказал ИА «Уральский меридиан».

Это решение прописано в дорожной карте, созданной советом глав агломерации и Свердловской железной дорогой. В этом документе указано, что городская электричка начнет курсировать Екатеринбурга в Сысерть в 2025 году, а в этом году она начала ходить в Верхнюю Пышму.

Что касается Березовского, то сначала городской электропоезд запустят до шахты Южной, а потом свяжут с центром города.