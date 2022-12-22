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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:42

В Екатеринбурге ГИБДД ищет очевидцев ДТП, которого могло и не быть

Бабушка не помнит, упала она сама или ее сбила машина
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто что-то знает об этом происшествии, сообщить им

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто что-то знает об этом происшествии, сообщить им

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД ищут очевидцев ДТП. Правда, неизвестно было он или нет. Все дело в том, что пенсионерка упала на проезжей части и не может вспомнить, сбивала ли ее машина.

- В лечебное учреждение №24 обратилась женщина 82 лет, которая сообщила о том, что она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на перекрестке улиц Агрономическая – Селькоровская, переходя дорогу, упала, - говорится в сообщении городского ГИБДД.

Бабушка упала 19 декабря в 12:50. Когда она пришла в сознание, ей помогли подняться два молодых человека. Они проводили пенсионерку в безопасное место. Горожанка не смогла вспомнить, упала она сама или же произошло ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто что-то знает об этом происшествии, обращаться по телефону: +7 982 769 04 25 или (02).