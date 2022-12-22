Продолжать движение транспорту можно только после полного прохождения колонны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Гортранс объяснил водителям, что делать при встрече с кортежем президента. Для сотрудников провели специальный инструктаж. Об этом сообщили в E1.RU.

- При приближении организованной колонны остановиться, пассажиров не выпускать, в том числе и на остановочных пунктах. Продолжать движение только после полного прохождения колонны, - сообщается в документе, опубликованном в издании.

Распоряжение подписано главным ревизором по безопасности движения ЕМУП «Городской транспорт».

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации города. В мэрии ответили, что не комментируют эту тему.

Напомним, в Свердловскую область до конца текущей недели может приехать президент России Владимир Путин. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник. Визит Владимира Путина, если состоится, будет носить рабочий характер. Президент может посетить одно из оборонных предприятий Свердловской области.