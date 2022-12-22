Начальник свердловской Госавтоинспекции выступил на областном родительском собрании

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Начальник свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов выступил на областном родительском собрании в преддверии зимних школьных каникул. Он напомнил взрослых об их роли в воспитании законопослушных участников движения.

- Он рассказал о необходимости контроля взрослых за досугом детей, необходимости использования ремней безопасности, грамотном подходе к планированию совместных поездок с детьми и организации перевозок групп детей, необходимости ежедневной демонстрации детям соблюдения ПДД и соблюдения мер безопасности при участии в дорожном движении, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Алексей Спиридонов также сообщил, что в Свердловской области за 11 месяцев 2022года зарегистрировано 300 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 332 ребенка получили травмы различной степени тяжести и 13 детей погибли.

Отметим, что собрание организовали Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и областной родительский комитет. Формат собрания, проведенного в режиме видеоконференцсвязи, позволил присоединиться к нему родителям и педагогам всей Свердловской области, включая самые отдаленные территории.

Помимо бесед с родителями на подобных собраниях сотрудники ГИБДД перед зимними каникулами проводят различные профилактические мероприятия в образовательных организациях, чтобы напомнить детям о соблюдении ПДД и соблюдении мер безопасности.