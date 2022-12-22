ЕВРАЗ расширяет сферу использования беспилотных летательных аппаратов

Использование дронов на ЕВРАЗ НТМК

Для предприятий закупили 5 современных беспилотных летательных аппаратов, инвестиции составили 14,4 млн рублей. На основе высокоточных данных проектируют сложные инженерные объекты, оценивают объем производственных запасов и состояние инфраструктуры.

В 2020 году первые дроны начали использовать в маркшейдерской службе ЕВРАЗ КГОК для съемки карьеров, отвалов, хвостохранилища, складов и прочих производственных объектов. Сейчас летательные аппараты разной мощности используют для обследования состояния оборудования, газопроводов, линий электропередач и контактных сетей в карьерах и проведения съемок в других труднодоступных местах.

Экран видео с дрона.

Промышленные дроны оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, при помощи которых можно обнаруживать утечки тепла. Оборудование позволяет задавать карту местности и выполнять полет по заранее намеченному маршруту. Полученные данные вносятся в общую базу, результаты можно сравнивать и видеть изменения. Автоматическая система нагрева батареи позволяет совершать рабочие вылеты при температуре воздуха до –20 градусов. Дальность передачи сигнала – 15 км. За один взлет дрон способен отснять поверхность площадью в 1 гектар. Аэрофотосъемка выполняется с геолокацией, программное обеспечение позволяет обрабатывать полученные данные в автоматическом режиме и создавать 3D-модель.

«Использование дронов повышает точность, скорость и безопасность проведения работ в труднодоступных местах. Мы дистанционно инспектируем газопроводы, оцениваем запасы на рудных и угольных складах на безопасном удалении от объектов», - отметил директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» Андрей Савин.

Специалисты – операторы дронов прошли обучение. С начала года по заявкам работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК совершено около 100 вылетов.