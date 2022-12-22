На жилье для сельских учителей на Урале выделят 55 млн рублей

Педагоги, которые получили субсидии, должны проработать в сельской школе не меньше пяти лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области до конца 2022 года на строительство жилья для сельских учителей выделят 55 миллионов рублей. Это инициировал губернатор Евгений Куйвашев.

Субсидии уже получили 24 педагога. Педагоги, которые получили жилищные субсидии, обязуются проработать в школе того населенного пункта, где приобретается жилье, не меньше пяти лет.

Одной из получательниц субсидии стала учитель ИЗО и технологии Ксения Пульникова из деревни Баранникова. У них с мужем двое детей. Они вчетвером проживают в маленьком однокомнатном доме.

- Я родилась в этой деревне, сюда же вернулась, получив высшее образование, поэтому никуда уезжать не собираюсь и планирую отработать здесь гораздо больше пяти лет, - рассказала Ксения.

По данным Минобразования Свердловской области, каждый год в сельских школах региона начинают работать порядка 120 педагогов. Они получают помимо субсидий единовременную выплату в 50 тысяч рублей.