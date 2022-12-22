По доле работающих свердловчан, заявивших о повышении зарплаты, наш регион занял второе место в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 23% жителей пожаловались на снижение зарплаты в 2022 году. Это показал опрос, который провела служба исследований hh.ru. Чаще всего, по полученным данным, работодатели стали платить меньше сотрудникам в сферах «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%).

- У 42% опрошенных жителей Свердловской области заработная плата в 2022 году осталась без изменений. Еще 8% рассказали, что их сократили, остальные затруднились дать однозначную оценку, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Также после исследования выяснилось, что у 22% свердловчан зарплата наоборот выросла. Больше денег стали в этом году, согласно итогам опроса, получать 26% представителей сферы «Добыча сырья», 25% специалистов по закупкам, 22% производственных специалистов, 21% ИТ-специалистов и 20% банковских служащих.

Интересно, что по доле работающих свердловчан, заявивших о повышении зарплаты, наш регион занял второе место в стране, уступив лишь Томской области (27%).