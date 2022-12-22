В Камышлове отправили в колонию мужчину, избившего полицейских

Осужденный заявил, что полицейские оговорили его Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове мужчину, ударившего полицейского отправили на два года в колонию строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 1 сентября 2022 года в дежурную часть МО МВД России «Камышловский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее сожитель находится в состоянии опьянения, не впускает ее домой и не отдает ей ее малолетнего ребенка, который находится в квартире, - говорится в сообщении.

Трое полицейских выехали на место. На законные требования силовиков мужчина начал проявлять агрессию. Осужденный был на пороге своей квартиры. Он резко дернул открытую входную дверь на себя и ударил ею стоящего в дверном проходе участкового. Затем он ударил полицейского кулаком в грудь.

После этого мужчина, угрожая силовикам применением насилия, стал хвататься за обмундирование. Осужденный нанес еще пять ударов руками и ногами по ногам полицейского. Силовик получил ссадины правого предплечья и кровоподтек на правом бедре.

Кроме того, дебошир ударил кинолога и девушку-полицейского в грудь. Тогда силовики решили применить в отношении мужчины спецсредства.

При этом мужчина не признал свою вину. Он заявил, что сотрудники полиции его оговаривают из личных неприязненных отношений.