В ГИБДД раскрыли подобности смертельного ДТП, из-за которого перекрывали трассу в районе Камышлова

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД раскрыли подобности смертельного ДТП, из-за которого вечером 21 декабря перекрывали трассу Екатеринбург-Тюмень в районе Камышлова. Оказалось, что «Газель» влетела в стоящий на дороге Lifan.

- Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ Next А21R32 допустил наезд на стоящий легковой автомобиль Lifan и мужчину 1980 г.р., являющимся водителем этого автомобиля. По предварительным данным, двигаясь на автомобиле Lifan, водитель совершил остановку, вышел из авто, проследовал к его задней части и открыл багажник, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

При этом водитель Lifan был в одежде темного цвета и без световозвращающих элементов. После наезда он погиб. Водитель «Газели» не пострадал.

В легковушке находился также 20-летний пассажир. По предварительным данным - сын погибшего водителя. Его с сотрясением головного мозга и переломом поясничного отдела доставили в больницу Камышлова.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины остановки легкового автомобиля на трассе.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что водитель обязан надеть жилет со световозвращающими элементами, если выходит на дорогу вечером или ночью.