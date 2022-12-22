В Екатеринбурге заметили кортеж тонированных машин с мигалками

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В Екатеринбурге 21 декабря заметили кортеж тонированных машин с мигалками. Они проехали по улицам 8 Марта и Декабристов.

- Судя по всему, в колонне ехали и президентские машины Aurus, - рассказали в telegram-канале «Свет Екатеринбург».

Ранее мы писали, что в Свердловскую область до конца текущей недели может приехать президент России Владимир Путин. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник. Визит Владимира Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер. Он может посетить одно из оборонных предприятий Свердловской области.

Напомним, над Нижним Тагилом и Екатеринбургом ввели временный режим использования воздушного пространства. Это означает, что над этими городами нельзя будет пролетать самолетам. Информация об ограничении появилась в системе предоставления планов полетов.

- Присвоенный зоне над Свердловской областью запрет не распространяется на воздушные суда, выполняющие рейсы под литерой «А» - особой важности. Такое обозначение присваивают бортам президента или премьер-министра страны, - сообщается в пояснении.

Ограничение вводится на три дня - с 22 по 24 декабря.