К 300-летию Нижнего Тагила выпустили новый почтовый конверт

Конверт подходит для отправки писем и открыток. Фото: «Почта России»

К 300-летию Нижнего Тагила выпустили новые постовые конверты. На них разместили изображение Сторожевой башни на Лисьей горе. Как сообщает пресс-служба «Почты России», тираж конвертов составит 200 тысяч экземпляров.

- Почта России проводит большую работу, чтобы сохранить историческую память и культуру нашего региона. Выпуск юбилейных конвертов, марки и почтовой открытки к 300-летию Нижнего Тагила – это знак уважения и памяти обо всех, кто внес вклад в историю развития нашего города, - рассказала начальник Нижнетагильского почтамта Наталья Погоржельская.

Конверт имеет литеру А. Такое маркирование позволит отправить письма и открытки весом до 20 грамм по всей стране. Также почта выпустила специальный почтовый штемпель с надписью «300 лет Нижнему Тагилу» и гербом города. Им можно воспользоваться по адресу Первомайская, 52.

При поддержке администрации удалось выпустить серию филателистической продукции. В нее вошли конверты от Андрея Степановича Худоярова, открытки с видами города и юбилейные почтовые марки.