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НовостиОбщество21 декабря 2022 20:08

В Свердловской области сожгли партию вредоносных семян моркови

Они прибыли из Карачаево-Черкесии
Дарья ЧИПУРИНА
Помимо семян моркови в партии были семена растения повилики

Помимо семян моркови в партии были семена растения повилики

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловскую область из Карачаево-Черкесии прибыла партия семян моркови. Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора нашли в части из них семена вредоносного растения.

Помимо семян моркови в партии были семена растения повилики. Они очень живучи и могут спустя пять лет прорасти даже после переваривания их животными.

- Повилика – это опасный представитель карантинных сорняков, поражает сорные, дикорастущие, садово-декоративные и хозяйственно ценные растения, также является переносчиком ряда вирусных заболеваний, - сообщили в управлении Россельхознадзора Свердловской области.

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз продукции из-за высокого фитосанитарного риска. Партию из 75 пакетиков семян моркови сожгут.

Напомним, что в Екатеринбург к Новому году завезли 54 тонны зараженных мандаринов. Фрукты прибыли из Пакистана. Однако плоды не представляют особой опасности. Их будут продавать в магазинах области.