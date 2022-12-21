В поселке Троицкий открылась модельная библиотека за 14,5 миллиона рублей

Это вторая модельная библиотека в Талицком городском округе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Троицкий открылась модельная библиотека. В модернизацию учреждения вложили 14,5 миллиона рублей. Ее услугами смогут воспользоваться больше четырех тысяч жителей, в том числе дети и молодежь.

- Сегодня библиотека Троицкого – поистине лучший пример модельной библиотеки. Любовь к книге, креатив, смелось дружный коллектив и большое количество читателей выгодно выделят вас, – прокомментировал заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

В рамках нацпроекта «Культура» из областного бюджета выделили три миллиона рублей на оборудование здания. На эти деньги удалось приобрести современную мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование. Остальные деньги были вложены местным бюджетом. Больше 11 миллионов потратили на капитальный ремонт и обновление книжного фонда.

Это вторая модельная библиотека в Талицком городском округе. Первая открылась в Талице год назад. Она появилась на базе Центральной районной библиотеки имени Поклевских-Козелл. Всего в Свердловской области 19 таких учреждений.