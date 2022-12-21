В Академическом районе Екатеринбурга столкнулись сразу шесть машин

ДТП произошло на пересечении улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга участниками массовой аварии стали сразу шесть автомобилей. По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья.

- Столкнулись шесть автомобилей, из трех рядов сейчас свободен только один, - отметили очевидцы в сервисе «Яндекс. Карты».

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Ранее стало известно, что федеральную трассу Екатеринбург – Тюмень в районе Камышлова перекрыли из-за смертельного ДТП. По предварительным данным, водитель «Газели» столкнулся с попутной легковушкой Lifan.

- После столкновения Lifan отбросило на ограждение дороги. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливается личность скончавшегося водителя, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.