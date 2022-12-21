В деревне Старые Решеты огнеборцы потушили дом за шесть минут

По адресу приехали три пожарные машины и девять человек личного состава. Фото: МЧС СВердловской области

В деревне Старые Решеты 21 декабря в 18:57 произошел пожар в частном доме на улице Молодежная. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные справились с возгоранием за шесть минут.

- На площади 40 квадратных метров повреждены: кровля, внутренняя отделка и домашнее имущество в частном жилом доме, - сообщили в МЧС.

По адресу приехали три пожарные машины и девять человек личного состава. Возгорание удалось потушить всего за шесть минут.

Напомним, что 21 декабря днем загорелся жилой частый дом в деревне Златогорова. На тушения пожара прибыли четыре пожарные машины и девять человек личного состава. В 16:22 огонь удалось локализовать, через шесть минут горение было полностью ликвидировано.