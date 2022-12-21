В Нижнем Тагиле в новогодние выходные спасатели будут патрулировать улицы

В общественных местах полицейские и росгвардейцы будут следить за порядком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на время новогодних выходных в общественных местах за порядком будут следить спасатели. Это обсудили во время заседания антитеррористической комиссии в администрации города.

С 30 декабря по 9 января все службы жизнеобеспечения перейдут в состояние повышенной готовности. Пожарные, спасатели и диспетчеры будут работать в усиленном режиме. В общественных местах полицейские и росгвардейцы будут следить за порядком.

- В городе организован круглосуточный муниципальный контроль за бесперебойной работой транспорта и систем тепло-, газо-, электро-, водообеспечения в условиях низких температур и транспорта, - рассказал начальника отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

Также круглосуточно будет освещены улицы с 31 декабря по 1 января и с 6 на 7 января. Для жителей города организуют дополнительные трамвайные рейсы некоторых маршрутов, таких как №3, 10, 12 и 15.