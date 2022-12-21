Тагильчанка потеряла 100 тысяч рублей, познакомившись в интернете с иностранцем

Доверчивая уралочка в два перевода отправила деньги
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Нижнего Тагила потеряла 100 тысяч рублей, доверившись телефонному мошеннику. 28-летняя преподавательница английского языка познакомилась с парнем в интернете в популярном корейском приложении для общения. Вскоре молодые люди продолжили переписку в мессенджерах.
- Девушка была приятно удивлена, когда новый приятель сообщил, что отправил в ее адрес посылку с подарками, при этом уже оплатил доставку авиалиниями до России. Единственное, что нужно было сделать тагильчанке, это заплатить взнос, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.
При этом мужчина рассказал, что для получения посылки необходимо заплатить 100 тысяч рублей, а также добавил, что в посылке будет конверт с тысячей фунтов для погашения ее расходов.
Доверчивая уралочка в два перевода отправила деньги, а вскоре ей позвонили якобы из транспортной полиции и заподозрили ее в отмывании денег. Чтобы легально получить доставку, ей необходимо было «получить сертификат в ООН» за 350 тысяч.
Только тогда девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.