Пенсионерке из Кировграда выплатили пенсию меньше прожиточного минимума

Прокуратура направила исковое заявление о признании незаконными действия пенсионного фонда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка из Кировграда получала пенсию меньше прожиточного минимума. Женщина должна была выплачивать долг микрокредитной организации.

С февраля текущего года из пенсии женщины вычитали 20 процентов для погашения ее микрозайма. Из-за этих списаний пенсионерка получала меньше прожиточного минимуму, который составляет чуть больше 15 тысяч рублей. Это нарушает права свердловчанки.

- В соответствии с абз. 8 ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности, в том числе продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника, в том числе на заработную плату и иные доходы гражданина-должника, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

Пенсионерка не раз обращалась в отделение пенсионного фонда. Однако там ей в помощи отказывали.

Прокуратура направила исковое заявление о признании незаконными действия пенсионного фонда. Суд заявление удовлетворил.