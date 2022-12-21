В Серове директора коммунальной компании оштрафовали на 50 тысяч рублей за незарегистрированную заявку

Генерального директора компании оштрафовали на 50 тысяч за нарушение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове директора коммунальной компании привлекли к административной ответственности. Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей. В ООО «Альтернатива» не зарегистрировали заявку от жильца дома.

Житель многоквартирного дома в Серове написал заявку в ООО «Альтернатива» в 2021 году. Он попросил с обеспечить дом горячим и холодным водоснабжением. Однако сотрудники компании не зарегистрировали его заявку и не назвали сроки выполнения каких-либо работ.

- Аварийно-диспетчерской службе дается пять минут на ответ на телефонный звонок, поступивший от жильца многоквартирного дома. Если на звонок ответить не успели, в течение десяти минут диспетчер должен перезвонить абоненту, - отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также за полчаса с момента регистрации обращения сотрудники компании были обязаны проинформировать обратившегося жителя. Ему должны были рассказать мероприятиях, которые планируют выполнить, и их сроках.

Поскольку этого не произошло мужчина обратился в Жилищную инспекцию. После проверки генерального директора компании оштрафовали на 50 тысяч за нарушение. Он с решением суда не согласился и решил его обжаловать.