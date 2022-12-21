Несмотря на это поражение, «Автомобилист» сохраняет первую строчку восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене разгромной уступил «Сибири». Встреча, проходившая в КРК «Уралец» завершилась со счетом 0:4. В составе гостей отличились Владимир Бутузов, Никита Коротков, Тревор Мерфи и Михаил Чайковский.

Первый период в рамке начал голкипер Юхан Маттссон, пропустивший одну шайбу. Во втором периоде его сменил Игорь Бобков, которому также не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Четвертый же гол влетел уже в пустые ворота хозяев площадки.

Несмотря на это поражение, «Автомобилист» сохраняет первую строчку восточной конференции, в активе команды 59 очков в 41 проведенном матче.

Напомним, хоккейный клуб из Екатеринбурга в канун нового года открыл праздничную почту для болельщиков. Специальная зона для отправки писем работает в фойе КРК «Уралец», ее установили уже 21 декабря.