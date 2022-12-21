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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 16:12

В Белоярском городском округе сгорел частный жилой дом

При тушении были задействованы четыре пожарные машины
Дарья ЧИПУРИНА
Для тушения дома прибыли четыре пожарные машины

Для тушения дома прибыли четыре пожарные машины

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белоярском городском округе в деревне Златогорова сгорел частный дом, в котором жили люди. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Ленина поступило в диспетчерскую 21 декабря в 16:10.

- На площади 160 квадратных метров сгорел частный жилой дом, - прокомментировали в МЧС.

Для тушения дома прибыли четыре пожарные машины и девять человек личного состава. В 16:22 огонь удалось локализовать, через шесть минут горение было полностью ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 18:24.

Вчера ночью в Ивделе загорелся двухквартирный дом. Люди, проживающие в нем, спаслись самостоятельно до приезда пожарных. На площади 120 квадратных метров повреждена кровля, чердачное перекрытие, домашнее имущество частного двухквартирного жилого дома. Тринадцати спасателям удалось потушить возгорание.