В Белоярском городском округе сгорел частный жилой дом

Для тушения дома прибыли четыре пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белоярском городском округе в деревне Златогорова сгорел частный дом, в котором жили люди. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Ленина поступило в диспетчерскую 21 декабря в 16:10.

- На площади 160 квадратных метров сгорел частный жилой дом, - прокомментировали в МЧС.

Для тушения дома прибыли четыре пожарные машины и девять человек личного состава. В 16:22 огонь удалось локализовать, через шесть минут горение было полностью ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 18:24.

Вчера ночью в Ивделе загорелся двухквартирный дом. Люди, проживающие в нем, спаслись самостоятельно до приезда пожарных. На площади 120 квадратных метров повреждена кровля, чердачное перекрытие, домашнее имущество частного двухквартирного жилого дома. Тринадцати спасателям удалось потушить возгорание.