Свердловский депутат предложил основателю ЧВК «Вагнер» отправить в зону СВО заключенных женщин

По словам чиновника, женщины готовы выполнять функции связистов, врачей и медсестер Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер опубликовал обращение к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, в котором рассказал, что заключенные женщины из исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила хотят отправиться на спецоперацию.

По словам чиновника, женщины готовы выполнять функции связистов, врачей и медсестер, чтобы оказывать посильную помощь военным.

- В рамках своей депутатской деятельности постоянно занимаюсь вопросами, связанными с проведением специальной военной операции. Еще в марте я ставил вопрос перед руководством области об участии заключенных в специальной военной операции, - заявил Вячеслав Вегнер.

Какой ответ даст на это предложение Евгений Пригожин, пока неизвестно.