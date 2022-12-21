Свердловский депутат предложил основателю ЧВК «Вагнер» отправить в зону СВО заключенных женщин

По словам чиновника, женщины готовы выполнять функции связистов, врачей и медсестер
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Свердловский депутат Вячеслав Вегнер опубликовал обращение к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, в котором рассказал, что заключенные женщины из исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила хотят отправиться на спецоперацию.
По словам чиновника, женщины готовы выполнять функции связистов, врачей и медсестер, чтобы оказывать посильную помощь военным.
- В рамках своей депутатской деятельности постоянно занимаюсь вопросами, связанными с проведением специальной военной операции. Еще в марте я ставил вопрос перед руководством области об участии заключенных в специальной военной операции, - заявил Вячеслав Вегнер.
Какой ответ даст на это предложение Евгений Пригожин, пока неизвестно.