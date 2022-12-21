В Ирбите семье, жившей в аварийном доме, предоставили новую квартиру

Ведомство направило исковое заявление в суд о обеспечении семьи временной квартирой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семье из Ирбита ради новую обустроенную квартиру благодаря действиям прокуратуры. До этого супруги были вынуждены жить в аварийном доме. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, предыдущее жилье подлежало сносу несколько лет.

Семья проживала в Ирбите в доме по улице Урицкого. В июне 2018 года здание признали аварийным и подлежащим к сносу. Супруги были признаны нуждающимися в предоставлении новой квартиры и поставлены во внеочередной список.

- При этом, согласно позиции местной администрации, жилое помещение по договору социального найма данной семье не было вовремя предоставлено в связи с отсутствием в муниципалитете свободных жилых помещений, - рассказали в ведомстве.

Пара обратилась в прокуратуру. Ведомство направило исковое заявление в суд о обеспечении временной квартирой пока будут идти поиски нового жилья. Тогда с семьей заключили договор найма маневренного фонда. На данный момент люди получили временное жилье.