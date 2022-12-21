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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 15:27

Трассу в районе Камышлова перекрыли из-за смертельной аварии

Водитель «Газели» столкнулся с попутной легковушкой Lifan
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Федеральную трассу «Екатеринбург – Тюмень» в районе Камышлова перекрыли из-за смертельного ДТП. По предварительным данным, водитель «Газели» столкнулся с попутной легковушкой Lifan.

- После столкновения Lifan отбросило на ограждение дороги. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливается личность скончавшегося водителя, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, ранее стали известны подробности жуткой аварии под Нижним Тагилом в Свердловской области. Днем 20 декабря в районе «Титановой долины» красная «десятка» столкнулась с груженой «Газелью». Водитель легковушки и три его пассажирки скончались на месте ДТП. Погибшими оказались цыгане, которые торопились к родственникам.