В больнице Красноуфимска открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Подразделение создали в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В больнице Красноуфимска в канун нового года открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Там смогут проходить диагностику и лечение жители Артинского, Ачитского и Красноуфимского районов. Подразделение создали в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- В функцию ЦАОП входит проведение противоопухолевой лекарственной терапии в амбулаторных условиях. Для этого приобретен ламинарный бокс второго класса безопасности, который обеспечивает защиту медперсонала от воздействия цитостатических препаратов, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Дениса Демидова, работа центра – это не только прием пациентов и современное оборудование, также сюда входит кадровый потенциал, а также выявление опухолевых заболеваний.