Визит Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В небе над Екатеринбургом и Нижним Тагилом введут временный запрет на полеты, такое ограничение будет действовать с 22 по 24 декабря. Такие данные появились в Системе предоставления планов полетов.

- Присвоенный зоне над Свердловской областью запрет не распространяется на воздушные суда, выполняющие рейсы под литерой «А» - особой важности. Такое обозначение присваивают бортам президента или премьер-министра страны, - говорится в пояснении.

Напомним, в Свердловскую область до конца текущей недели может приехать президент России Владимир Путин. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник.

Визит Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер. Он может посетить одно из оборонных предприятий Свердловской области.