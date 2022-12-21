Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 14:21

В небе над Екатеринбургом и Нижним Тагилом введут временный запрет на полеты

Ограничение будет действовать с 22 по 24 декабря
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Визит Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер

Визит Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В небе над Екатеринбургом и Нижним Тагилом введут временный запрет на полеты, такое ограничение будет действовать с 22 по 24 декабря. Такие данные появились в Системе предоставления планов полетов.

- Присвоенный зоне над Свердловской областью запрет не распространяется на воздушные суда, выполняющие рейсы под литерой «А» - особой важности. Такое обозначение присваивают бортам президента или премьер-министра страны, - говорится в пояснении.

Напомним, в Свердловскую область до конца текущей недели может приехать президент России Владимир Путин. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник.

Визит Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер. Он может посетить одно из оборонных предприятий Свердловской области.