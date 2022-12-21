В Красноуфимске женщина обокрала девушку, с которой познакомилась в кафе

Общий ущерб оценивается в 11 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске женщина украла у девушки деньги и телефон. Они познакомились в местном кафе и продолжили отдых в гостинице. Об этом сообщает МО МВД «Красноуфимский».

Жительница Пермского края приехала в город, чтобы отдохнуть. 24-летняя девушка пошла вечером в кафе и познакомилась там с посетительницей. Они начали пить с ней вместе алкоголь.

- В ходе разговора малознакомая женщина сообщила, что она не местная и ей негде жить. Заявительница пожалела женщину и предложила ей поехать с ней в гостиницу, где она сняла номер, - говорится в сообщении полиции.

В номере они продолжили выпивать. В какой-то момент пермячка начала засыпать. Ее новая знакомая попросила телефон, чтобы посмотреть фильм. Потерпевшая дала согласие и уснула. На следующий день, когда п4-летняя девушка проснулась, подруги уже не было в номере, как и телефона с деньгами. Общий ущерб оценивается в 11 тысяч рублей.

Полиция установила подозреваемую. Ей оказалась не судимая и нигде не работающая 35-летняя женщина. Она призналась, что украла гаджет и деньги, убедившись, что потерпевшая крепко спит. На женщину завели дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Она находится под подпиской о невыезде.