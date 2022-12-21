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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:43

В Нижнем Тагиле уничтожили 26 литров немаркированного алкоголя

Его хозяина установить не удалось
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Полиция нашла 49 тысяч емкостей с алкоголем

Полиция нашла 49 тысяч емкостей с алкоголем

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Тагиле уничтожили 26,7 литра немаркированного алкоголя и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Установлено, что в отдел полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило сообщение о реализации немаркированной спиртосодержащей продукции. Обнаруженная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция изъята сотрудниками правоохранительных органов в количестве 49 876 единиц, - говорится в сообщении.

Жидкость передали в АО «Росспиртпром». Однако собственника продукции силовикам не удалось установить. Прокуратура направила в суд иск о признании спиртосодержащей продукции бесхозяйной и об обращении ее в собственность РФ с последующим уничтожением.

Суд удовлетворил требования. Потенциально опасную продукцию уничтожили с 24 октября по 7 ноября 2022 года.