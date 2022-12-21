В Верхней Салде построят комплекс по сжижению газа

На строительство комплекса понадобится 554 миллиона рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Верхней Салде во втором квартале 2023 года построят комплекса сжижения природного газа. Проект ООО «Аметист-СПГ» одобрил экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Это очень важный проект для Свердловской области, в том числе потому что соответствует ключевым задачам национального проекта «Экология», - заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Он отметил, что с возникновением комплекса появятся рабочие места. Кроме того, проект сможет привлечь крупные транспортные компании и коммунальные предприятия Урала, которые потребляют и продают сжиженный газ.

На строительство комплекса понадобится 554 миллиона рублей. Планируется, что предприятие будет выпускать сжиженный природный газ марки «Б». Его используют как топливо для двигателей внутреннего сгорания. Завода сможет производить 1,5 тонны продукции в час. Запуск ожидается в конце 2023 года. А на полную мощность комплекс выйдет в 2025 году.