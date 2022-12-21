Житель Серова подал в суд на телеведущего Владимира Соловьева и потребовал 100 тысяч компенсации

Заседание состоится 17 января 2023 года Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В начале следующего года в Серове может состояться суд, ответчиком на котором выступит знаменитый телеведущий Владимир Соловьев. Карточка с делом, в котором журналист упоминается в этом статусе, появилась на сайте Серовского районного суда. В поле с именем ответчика в карточке указано:

«Соловьев Владимир Руфольфович-радио-телеведущий ВГТРК»

Также из карточки известно, что дело поступило еще 31 октября, а принят к производству иск был 28 ноября. Истцом выступает житель Свердловской области Николай Пожарук. Как объяснили в пресс-службе Серовского районного суда, иск был подан из-за публикации в телеграм-канале Владимира Соловьева, в которой якобы была указана фотография и личные данные истца.

- Он обратился с иском, чтобы удалить фотографию и запретить использовать его личные данные, - уточнили в пресс-службе Серовского районного суда. - Также истец требует компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

Заседание состоится 17 января 2023 года. Добавим, что ранее истец был привлечен к административной ответственности по обвинению в дискредитации вооруженных сил РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП)