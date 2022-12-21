В Екатеринбурге хулиганы бегали за машинами и пытались залезть внутрь

Водителя BMW доставили в медкабинет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проезжей части возле БЦ «Высоцкий» 21 декабря хулиганы бегали за машинами и пытались залезть внутрь. Об этом сообщили очевидцы.

- Сотрудники ДПС остановили джип с неадекватным водителем за рулем. Он вел себя вызывающе. Спустя некоторое время он вместе со своими друзьями приставал к прохожим, плясал перед полицейскими и веселился, запирался в машине и отказывался показывать документы, - рассказали читатели E1.RU.

В итоге водителя забрали сотрудники ГИБДД, а его пассажиры еще какое-то время продолжали буянить и мешать водителям. Затем они все сели в один автомобиль и уехали.

- За рулем BMW находился 33-летний житель Каменска-Уральского. Данного автовладельца доставили в медкабинет. Освидетельствование подтвердило, что он был нетрезв (0,57 мл спирта на литр выдыхаемого воздуха), - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

BMW погрузили на эвакуатор и увезли на штрафстоянку.

В ГИБДД водителем напомнили, что за управлением автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Если водитель будет замечен пьяным за рулем повторно, то ему грозит уголовная ответственность.