Сотрудники Банка Уралсиб в Екатеринбурге помогли бездомным животным

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Сбор средств инициировали сотрудники подразделений, обслуживающих малый бизнес, к акции с энтузиазмом присоединились и другие работники Банка Уралсиб в Екатеринбурге. На собранные деньги были приобретены одеяла, подушки для собак и кошек, 48 кг кормов, более 50 кг разных продуктов, лекарства и множество других необходимых вещей.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Группа наиболее активных волонтеров Уралсиба посетила одну из точек временного содержания бездомных животных Фонда, где более 200 кошек и собак живут в ожиданиии своих хозяевов. Животные попадают сюда из ветеринарных клиник, если хозяева их не забирают. Часто небезразличные граждане подбирают брошенных животных на улице и отдают их в приют. У большинства питомцев очень непростые судьбы.

Сотрудники банка передали работникам центра все собранные и купленные для питомцев вещи. Многие «уралсибовцы» приехали целыми семьями, вместе с детьми. Волонтерам дали возможность погулять с собаками и кошками, в результате такого общения гости получили огромный заряд добрых эмоций.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

«Когда мы с коллегами решили организовать это мероприятие, я и подумать не могла, сколько отзывчивых или небезразличных людей работает у нас в Банке. В ближайшем будущем мы планируем посетить другие точки Фонда, уже сейчас начался сбор средств. Вместе с коллегами мы будем рады видеть всех желающих и на следующих выездах. Добрые дела нужно продолжать», – отметила Яна Гаврилова, Директор по продажам транзакционных продуктов клиентам премиального сегмента малого бизнеса Банка Уралсиб в Екатеринбурге.