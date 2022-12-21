На Урале мальчику, получившему ожог уха при взрыве на заправке, заплатят компенсацию

ЧП произошло 23 июня 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Талицы обратилась в прокуратуру после того, как ее несовершеннолетний сын 23 июня 2022 года пострадал при взрыве на газозаправочной станции на улице Песчаной.

- В момент взрыва несовершеннолетний, возвращаясь с занятий ГАПОУ Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», при прохождении вблизи газовой заправки, получил в результате взрывной волны телесные повреждения в виде ожога первой степени левого уха, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что работниками заправки ООО «Картельгаз» были допущены нарушения требования промышленной безопасности, что привело к возгоранию и хлопку газовоздушной смеси.

Прокуратура направила исковое заявление в Талицкий районный суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора. Мальчику выплатят 50 тысяч рублей.