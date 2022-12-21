Свердловское УФАС обнаружило пять картелей в 2022 году

Объем наложенных штрафов составил 82 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области в 2022 году выявило пять картельных сговоров. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов.

- Картелей мы выявили в этом году больше. Пять дел возбудили по картелям, в прошлом году было три. В основном это сговоры на торгах, - рассказал он.

Шалабодов отметил, что картели нашли в сферах строительства, дорожного строительства и содержании дорог. Он также раскрыл подробности одного из последних картелей. Три конкурента участвовали в закупках работ на строительство и обустройство спортивных площадок. Их доход составил 118 миллионов рублей.

Объем штрафов за такие сговоры в 2022 году составил 82 миллиона рублей, а штрафов – 19,5 миллиона. Шалабожов уточнил, что это те штрафы, которые были наложены управлением примерно полтора-два года назад.

Ранее, в октябре, свердловское УФАС выявило на торгах картель, который привел к неснижению цены. Общая сумма заключенных контрактов составляет 85 миллионов рублей. Его организовали ООО «Сити Билдинг» и ООО «Техностройкомплект».