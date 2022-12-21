Билайн повысил скорости интернета в Свердловской области более чем в 1,5 раза

Фото: пресс-служба билайн

Мобильный оператор билайн завершил очередной этап оптимизации параметров сети, затронувший всю территорию Свердловской области. За счет успешно проведенных работ скорость передачи данных в сети 4G за год выросла более чем на 60%* как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах.

Примененное техническое решение называется рефарминг, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G. Для наглядности такие работы на сети можно сравнить с увеличением проезжей части – вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.

Особенность текущего рефарминга в Свердловской области заключается в том, что для успешного решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. билайн частично выполнил настройки данной частоты в пользу LTE**, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например, видео, музыка в интернете теперь грузятся быстрее.

«В декабре мы завершили большую работу, которую вели на протяжении нескольких месяцев, – провели рефарминг в области, перенастроив по всему региону более 1100 базовых станций. Отмечу, что это техническое решение не только позволило нам увеличить емкость сети, чтобы клиенты могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами несмотря на растущие нагрузки, но и ускорило мобильный интернет для удобства жителей и гостей области. При этом рост скорости, действительно, значимый – более 60%. Например, в поселках Аять Невьянского района и Октябрьский Сысертского района средняя скорость интернета с 10 Мбит/с увеличилась до 50 Мбит/с. Мы продолжим работать над развитием нашей инфраструктуры, чтобы сеть отвечала всем требованиям абонентов», – комментирует директор Екатеринбургского отделения билайн Ильдар Фахрутдинов.

* по данным внутренний аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов ноябрь 2021 г. и ноябрь 2022 г.

** Long-Term Evolution – долговременное развитие. Подробнее – на beeline.ru

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