ЕВРАЗ запустил портал для строительных инженеров

Ресурс представляет собой базу знаний и прикладной инструментарий для всех, кто проектирует и строит с применением металлопроката.

Портал https://evrazsteelengineering.ru структурирует накопленный в компании инженерный контент и содержит необходимые данные о продукции ЕВРАЗа: сортаменты, сертификаты, технические бюллетени и каталоги. Пользователям доступны калькуляторы, который позволяют осуществить подбор горячекатаного и перфорированного двутавров, в ближайшее время будут добавлены калькуляторы подбора двутавров с перфорированной стенкой и расчет пределов огнестойкости конструкций. Скачиваемое бесплатное программное обеспечение даёт возможность решить такие типовые инженерные задачи, как расчёт сталежелезобетонной колонны, комбинированного сталежелезобетонного изгибаемого элемента, а также подобрать сечение стального проката.

База знаний EVRAZ STEEL ENGINEERING включает в себя подборку типовых строительных решений, техническую документацию и инженерное описание продуктов ЕВРАЗа, разработанных компаниями «Ферро-Строй» и EVRAZ STEEL BUILDING. Портал будет полезен, прежде всего, проектировщикам, инженерам, строителям, специалистам служб технического заказчика – всем тем, кто в регулярном режиме работает с информацией о стальном прокате компании.

«EVRAZ STEEL ENGINEERING стал частью эко-системы ЕВРАЗа по развитию стального строительства, в которую сегодня также входят компании EVRAZ STEEL BUILDING, EVRAZ STEEL BOX и другие организации и проекты, – отметил руководитель команды инженерного портала Александр Бибин. – Пользователям этот ресурс позволит быстро и в полном объёме получить детальную информацию о продуктах ЕВРАЗа для строительства, найти ответы на часто задаваемые вопросы, а сотрудникам ЕВРАЗа даст возможность более эффективно взаимодействовать с клиентами. Работа над сервисом не заканчивается, мы будем информировать обо всех значимых обновлениях».