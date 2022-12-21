Воспользоваться льготой смогут средние и малые предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ввели новую меру поддержки IT-компаний - на 50% сократили размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Для того чтобы получить меры поддержки, предпринимателям необходимо обратиться в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Воспользоваться льготой смогут средние и малые предприятия, которые имеют аккредитацию как IT-компании. В нашем регионе таких компаний 763. Новая мера поддержки будет действовать по 31 декабря 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил почти миллион рублей на поддержку ИТ-проектов в нашем регионе.