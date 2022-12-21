В екатеринбургском метро произошел технический сбой

Сбой произошел 21 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В метрополитене Екатеринбурга 21 декабря произошел технический сбой. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

- Движение по графику уже восстановлено, - добавили там.

До этого поезда курсировали с удлиненным интервалом.

Ранее, 6 декабря, в Екатеринбурге временно закрыли станцию метро «Чкаловская». Это произошло из-за отключения электричества.

А 15 ноября горожане жаловались на очереди. По словам очевидцев, на «Проспекте Космонавтов» в тот день скопились сотни людей. Очередь разделилась на две. А на станции «Чкаловская» пассажиры выстроились к турникетам с бесконтактной оплатой.