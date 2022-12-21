Иностранец с сайта знакомств развел на деньги уральскую учительницу английского

Жительница Нижнего Тагила потеряла 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преподавательница английского из Нижнего Тагила доверилась иностранцу, с которым переписывалась, и потеряла 100 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- Накануне в полицию обратилась 28-летняя преподаватель английского языка, ставшая жертвой обмана «друга» по переписке. Девушка объяснила сотрудникам, что познакомилась с неизвестным в популярном корейском приложении для общения и изучения иностранных языков, - говорится в сообщении.

Мужчина написал девушке сам. Он рассказал, что родом из Кореи, но сейчас работает в Великобритании по контракту. Через некоторое время новые знакомые перешли в мессенджер.

Девушка была приятно удивлена, когда иностранец сообщил, что отправил ей посылку с подарками. Он прислал девушке QR-код, по которому можно отследить состояние груза на сайте транспортной компании. Однако тагильчанке нужно было заплатить взнос, чтобы посылка смогла пройти таможню.

Силовики изучили переписку в телефоне и копии электронных чеков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тагильчанка перешла на сайт по QR-коду. Там было указано, что для получения посылки нужно заплатить 100 тысяч рублей. Девушку это насторожило. Приятель успокоил ее и заявил, что в посылке в коричневом конверте лежит тысяча фунтов стерлингов для погашения ее расходов. Свердловчанка поверила и перевела средства.

После оплаты с девушкой связался представитель транспортной компании и подтвердил, что в посылке есть деньги, но не уточнил, сколько. Знакомый в свою очередь сообщил тагильчанке, что в его посылке пять миллионов долларов, три миллиона чеком и два миллиона наличными, не сказав, в какой валюте.

Всю эту информацию девушка переслала в транспортную компанию. Ей ответили, что ей необходимо «получить сертификат в ООН, чтобы подтвердить легальность денег, который обойдется в сумму 350 тысяч рублей». Иначе тагильчанку обещали привлечь к ответственности «за отмывание денег». Иностранец пообещал после окончания контракта приехать в Россию и возместить затраты. Тогда тагильчанка поняла, что ее обманули.

Силовики изучили переписку в телефоне и копии электронных чеков. Оказалось, что код телефона, с которого общался незнакомец, зарегистрирован в Малайзии, а телефон транспортной компании принадлежит Италии.