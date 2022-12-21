В Екатеринбурге будут судить мать, избивавшую 14-летнюю дочь

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 37-летнюю мать, избивавшую 14-летнюю дочь.

- По результатам судебно-медицинских экспертиз у несовершеннолетней установлены кровоподтеки в области головы, туловища, верхних конечностей, внутрикожное кровоизлияние в области шеи, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, 13 сентября 2021 года обвиняемая, во время ссоры с дочкой женщина тянула девочку за волосы, с силой хватала ее за руку, а также ударила ее три раза. Через несколько дней мать снова поссорилась с дочкой. На этот раз она схватилась за ремень и 10 раз ударила девочку. Затем аналогичная ситуация повторилась 29 апреля 2022 года и 18 мая 2022 года.

По ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий в отношении несовершеннолетнего) женщине грозит от 3 до 7 лет, по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним) до 3 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.