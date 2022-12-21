В Нижнем Тагиле спасатели и сотрудники ГИБДД провели рейд по дворам

Припаркованные во дворах машины сужают проезд. Фото: ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС и ГИБДД провели рейд по дворам в поисках машин, которые загораживают проезд пожарным машинам и скорой помощи. Об этом сообщает отдел надзорной деятельности МЧС.

- К примеру, по улице Папанина даже днем частные автомобили перегородили придомовой проезд пожарной технике. Владельцы машин, нарушая правила дорожного движения, создали помеху для спецмашины с проблесковыми маячками, - говорится в сообщении.

За такое нарушение правил предусмотрено предупреждение или административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Припаркованные во дворах машины сужают проезд. Из-за этого пожарные машины и скорая помощь не могут быстро подъехать к подъезду, где они нужны.

В декабре в Нижнем Тагиле за один вечер инспекторы ДПС выявили 107 нарушений правил дорожного движения. При этом большую часть совершили пешеходы. 78 из них переходили дорогу вне «зебры», шесть водителей - не пользовались ремнями безопасности автомобиля.