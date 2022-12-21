Похолодание в регионе будет недолгим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидаются морозы до -33 градусов. Резкое похолодание синоптики Уральского гидрометцентра обещают в ночь на 22 декабря.

- Циклон так же стремительно, как и пришел, покинет наш регион, что вызовет 20-22 декабря резкое, но непродолжительное усиление мороза в ночные часы, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко.

При этом согласно прогнозам, новая волна тепла подкатится к Уралу с юга ЕТ России уже в четверг, днем 22 декабря. Столбики термометров поднимутся до -9, -14 градусов. Также в дневное время местами ожидается небольшой снег.

В пятницу, 23 декабря, ночью ожидается -13,-18 градусов, в дневное время потеплеет до 0, -5 градусов. Кроме того пройдет снег, местами умеренный.