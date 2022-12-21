В Екатеринбурге прекратили поиск родственников мужчины, оказавшегося в больнице

Мужчина попал в больницу в сентябре Фото: ЛизаАлерт

В Екатеринбурге волонтеры прекратили поиск родственников мужчины, оказавшегося в больнице. Он не помнил даже своего имени.

- Через несколько часов после публикации в СМИ к нам начали поступать сообщения от людей, которые опознали мужчину. Информацию проверила инфорг поиска, она подтвердилась. К сожалению, пока не удается найти родственников, которые могли бы позаботиться о мужчине, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Не смотря на то, что родственников мужчины найти не удается, сейчас, когда его личность установлена, его судьбой смогут заняться специализированные службы.

Напомним, в прошлом году мы писали, что в Екатеринбурге разыскивали родственников 48-летней Светланы Михайловны Воронцовой. 20 апреля женщина поступила в одно из медицинских учреждений города с возможной потерей памяти.