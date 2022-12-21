В Екатеринбурге волонтеры спасли кошку, застрявшую в вентиляции

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В Екатеринбурге 20 декабря волонтеры спасли кошку, застрявшую в вентиляции в учреждении на улице Белинского. На помощь Евгения Зенкова из «Зооспаса» позвали сотрудники.

- Их общая кошка, по всей видимости, попала с чердака в вентиляционный канал, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге». - Оказалось, что канал представляет собой наружный металлический короб, проходящий под потолком.

Задача решилась в несколько минут, а из экипировки спасателям понадобились только плоскогубцы, чтобы развинтить гайки на коробе. Спасенная питомица выбралась из заточения сразу на руки любящим сотрудникам учреждения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как волонтер из Екатеринбурга Евгений Зенков ездил в Уфу, чтобы спасти бездомную кошку из вентиляционной шахты девятиэтажного дома. Животное просидело в заточении шесть суток.