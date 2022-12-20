В Ивделе жильцы спаслись из пожара в двухквартирном доме

Жильцам удалось покинуть дом до приезда спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе из горящего жилого дома эвакуировались три человека, в том числе один ребенок. Они покинули дом до приезда спасателей. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Атымской поступило в диспетчерскую 20 декабря в 21:34.

- На площади 120 квадратных метров повреждена кровля, чердачное перекрытие, домашнее имущество частного двухквартирного жилого дома, - прокомментировали в МЧС.

На место оперативно прибыли четыре пожарные машины и тринадцать спасателей. Уже в 21:56 огонь удалось локализовать, а в 22:05 полностью потушить возгорание. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 23:55.

Напомним, 16 декабря в Екатеринбурге произошел пожар на территории гостиницы. Огонь охватил баню-бочку. При тушении возгорания были задействованы четыре единицы техники и шестнадцать человек личного состава.