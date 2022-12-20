Уральца приговорили к семи годам колонии за угон пяти автомобилей

Мужчина не признал своей вины за кражу автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор уральцу, угнавшему пять иномарок. Житель Североуральска Дмитрий Моргунов ранее судим и отбывал наказные в тюрьме.

Моргунов вместе с соучастником с апреля по июнь 2020 года похитили пять корейских автомобилей. Сумма каждой иномарки составляла больше 500 тысяч рублей. Однако одну машину все же удалось найти и вернуть хозяину.

- Автомобили Моргунов и его соучастник похищали по заранее разработанной схеме с применением специальных устройств и использованием автомашины сопровождения. Так, они подбирали автомобили нужной марки и года выпуска возле торговых центров и других общественных мест, после чего отслеживали владельца машины до места парковки, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сами похищения мужчин совершали ночью при помощи специальных устройств. Моргунов следил, чтобы никто не заметил их действий, а его соучастник садился за руль чужого автомобиля и уезжал. После этого уральцы продавали краденные машины, а полученные деньги делили пополам.

Моргунова признали виновным за кражу и покушение на кражу. Мужчина своей вины не признал. По его словам, он не знал о деятельности своего товарища. Учитывая рецидив преступлений, свердловчанина приговорили к семи годам колонии строгого режима.