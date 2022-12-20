Дети уральских мобилизованных смогут бесплатно получить билеты на «ЭкспоЕлку»

Дети смогут бесплатно посмотреть спектакль «Чудеса случаются». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Дети уральских мобилизованных смогут бесплатно получить билеты в парк новогодних развлечений «ЭкспоЕлка». Он начнет свою работу 25 декабря в 16:30 в павильоне №1.

Пять тысяч школьников из Свердловской области, чьих отцов мобилизовали, смогут бесплатно посетить парк аттракционов, каток и ледовый городок. Также они могут посмотреть спектакль «Чудеса случаются», который будет проходить несколько раз в день.

- Билеты в парк новогодних развлечений «ЭкспоЕлка» семьям мобилизованных уральцев будут выданы через управления образования муниципалитета или в школах, где учатся дети, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как стало известно ранее, «ЭкспоЕлка» будет работать с 25 декабря по 8 января. В семейном парке аттракционов гостей будут ждать карусели, батуты, VR-зона и игры с аниматорами, а в ледовом городке – каток, диско-снеговик и много зажигательной музыки.